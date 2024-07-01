Итальянский UniCredit заявил о непредвиденных последствиях ухода из РФ

Банк попросил о временной заморозке требований ЕЦБ, пока европейский суд не внесет ясность в данный вопрос.

UniCredit сильно уменьшил свое присутствие в РФ: объем трансграничных рисков снизился на 91%, а страновых — на 65%. Организация полностью разделяет позицию ЕЦБ. При этом условия, поставленные регулятором, вызывают у итальянских банкиров настороженность.

В UniCredit опасаются, что ситуация может обернуться «серьезными непредвиденными последствиями». Поэтому хотят, чтобы суд постановил, не вышел ли регулятор за пределы полномочий.

В начале лета руководитель UniCredit Андреа Орчел отметил, что вероятность ухода банка из РФ невысока. UniCredit не планирует продавать активы по сниженной цене, а другие схемы ухода сейчас слишком сложные.

При этом требование ЕЦБ по уменьшению присутствия в России является юридически обязательным приказом. Если банк не исполнит его, то кредитную организацию оштрафуют.