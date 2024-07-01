Итальянский UniCredit заявил о непредвиденных последствиях ухода из РФ
Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори
Итальянский банк UniCredit SpA попросил Европейский суд общей юрисдикции разъяснить введение требования Европейского центрального банка по уменьшению присутствия компании в России, сообщает Lenta.ru.
Банк попросил о временной заморозке требований ЕЦБ, пока европейский суд не внесет ясность в данный вопрос.
UniCredit сильно уменьшил свое присутствие в РФ: объем трансграничных рисков снизился на 91%, а страновых — на 65%. Организация полностью разделяет позицию ЕЦБ. При этом условия, поставленные регулятором, вызывают у итальянских банкиров настороженность.
В UniCredit опасаются, что ситуация может обернуться «серьезными непредвиденными последствиями». Поэтому хотят, чтобы суд постановил, не вышел ли регулятор за пределы полномочий.
В начале лета руководитель UniCredit Андреа Орчел отметил, что вероятность ухода банка из РФ невысока. UniCredit не планирует продавать активы по сниженной цене, а другие схемы ухода сейчас слишком сложные.
При этом требование ЕЦБ по уменьшению присутствия в России является юридически обязательным приказом. Если банк не исполнит его, то кредитную организацию оштрафуют.