Исследование: 57% россиян пользовались оформлением налоговых вычетов

57% опрошенных россиян хотя бы раз оформляли налоговый вычет, а 40% не пользуются этой возможностью. Об этом сообщает kp.ru .

В Госдуме обсуждают увеличение имущественного налогового вычета с 2 до 6 млн рублей. Россияне также могут вернуть часть расходов на платные медицинские услуги, обучение и другие траты.

По данным опроса kp.ru, более половины респондентов уже пользовались вычетами. Некоторые участники отметили, что оформляют их ежегодно и считают механизм удобным способом вернуть часть средств.

40% опрошенных признались, что не подают документы на вычет. Одни заявили, что их расходы не подпадают под компенсацию.

«Я бы пользовался вычетами, если бы было с чего. Но насколько знаю, мои траты под эти вычеты не подпадают», — сказал участник опроса.

Другие сообщили, что не знают, как оформить возврат.

«А что такое налоговые вычеты и как их получить? Я бы, может, и оформил, но не совсем понимаю, что надо делать», — отметил респондент.

Еще 3% выбрали вариант «другое». Некоторые признались, что пытались подать документы, но не смогли собрать необходимые справки или корректно оформить заявку.

В исследовании участвовали 2,7 тысячи подписчиков сайта в соцсетях и мессенджерах.

