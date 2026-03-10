Исследование: 57% россиян пользовались оформлением налоговых вычетов
57% опрошенных россиян хотя бы раз оформляли налоговый вычет, а 40% не пользуются этой возможностью. Об этом сообщает kp.ru.
В Госдуме обсуждают увеличение имущественного налогового вычета с 2 до 6 млн рублей. Россияне также могут вернуть часть расходов на платные медицинские услуги, обучение и другие траты.
По данным опроса kp.ru, более половины респондентов уже пользовались вычетами. Некоторые участники отметили, что оформляют их ежегодно и считают механизм удобным способом вернуть часть средств.
40% опрошенных признались, что не подают документы на вычет. Одни заявили, что их расходы не подпадают под компенсацию.
«Я бы пользовался вычетами, если бы было с чего. Но насколько знаю, мои траты под эти вычеты не подпадают», — сказал участник опроса.
Другие сообщили, что не знают, как оформить возврат.
«А что такое налоговые вычеты и как их получить? Я бы, может, и оформил, но не совсем понимаю, что надо делать», — отметил респондент.
Еще 3% выбрали вариант «другое». Некоторые признались, что пытались подать документы, но не смогли собрать необходимые справки или корректно оформить заявку.
В исследовании участвовали 2,7 тысячи подписчиков сайта в соцсетях и мессенджерах.
