Ищут контрафакт: более 5 тыс фур застряли на границе России с Казахстаном

сегодня в 22:14

Более 5 тыс грузовиков застряли на границе России с Казахстаном

Свыше 5 тыс. фур застряли на государственной границе России с Казахстаном. Это негативно сказывается на логистике и поставках товаров из Китая, сообщает Mash .

Грузы из КНР в Москву не поступают уже 3 дня, склады опустели. С 22 сентября ожидается резкое увеличение потока товаров, что может привести к переполнению терминалов.

Причиной пробок стал усиленный контроль на таможне, направленный на выявление контрафактной продукции. Таможенники тщательно проверяют фуры, перевозящие электронные устройства, табачные изделия и вейпы.

Даже если все политические и административные препятствия будут устранены в кратчайшие сроки, ликвидация очереди может занять около 3 недель.

При этом водители фур сутками находятся на границе, не зная, когда их пропустят.

