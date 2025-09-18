Ищут контрафакт: более 5 тыс фур застряли на границе России с Казахстаном
Фото - © Unsplash.com
Свыше 5 тыс. фур застряли на государственной границе России с Казахстаном. Это негативно сказывается на логистике и поставках товаров из Китая, сообщает Mash.
Грузы из КНР в Москву не поступают уже 3 дня, склады опустели. С 22 сентября ожидается резкое увеличение потока товаров, что может привести к переполнению терминалов.
Причиной пробок стал усиленный контроль на таможне, направленный на выявление контрафактной продукции. Таможенники тщательно проверяют фуры, перевозящие электронные устройства, табачные изделия и вейпы.
Даже если все политические и административные препятствия будут устранены в кратчайшие сроки, ликвидация очереди может занять около 3 недель.
При этом водители фур сутками находятся на границе, не зная, когда их пропустят.
