Инвестпроект по созданию мебельной фабрики реализуют в Подмосковье в 2025 г

Компания «СТУЛ ГРУП» планирует создать высокотехнологичную фабрику по производству мебели в подмосковном Воскресенске. Для реализации этого проекта предприятие получит льготный заем от Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО), который будет использован для покупки технологического оборудования, его установки, настройки и других мероприятий по подготовке к серийному производству, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Инвестиции в проект составляют 359,8 млн рублей. ФРП Подмосковья одобрил компании заем в размере 120 млн рублей, что составляет 25% от общей стоимости проекта. Инвестпроект планируется реализовать в 2025 году. Будет создано более 80 рабочих мест для жителей округа.

Выход на полную мощность позволит компании выпускать ежегодно 350 тыс. единиц мебели с металлическим каркасом: стулья, столы, кресла, пуфы и табуреты.

Компания «СТУЛ ГРУП» занимается продажей мебели для дома и офиса, осветительных приборов, предметов декора и интерьера. В настоящее время под различными брендами производится более 2,8 тыс. наименований товаров в 25 различных категориях.

Промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых. Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте. Кроме этого, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам — 3% и 5% годовых. Ознакомиться с программами можно по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.