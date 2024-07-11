Инвесторы Подмосковья наращивают инвестиции в оснащение производств

Инвесторы, работающие в Подмосковье, наращивают инвестиции в оснащение производств. Соответствующий показатель вырос до 40,1% от общего объема инвестиций в основной капитал. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«По данным отчета о социально-экономическом развитии региона, в минувшем году доля инвестиций в машины и оборудование увеличилась до 40,1%, что на 3,9 процентных пункта выше, чем годом ранее», — пояснила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Как подчеркнула Зиновьева, изменению видовой структуры инвестиций среди прочего способствовали уход иностранных инвесторов, а также постепенный переход к политике импортозамещения и установления технологического суверенитета.

Также она отметила, что объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах вырос по итогам года на 6,2%, составив 1 трлн 593 млрд рублей. По данному показателю Московская область занимает 2 место в России, уступая лишь столице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.