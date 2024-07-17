Инвестиции в проекты на земле без торгов Подмосковья составят 7 млрд рублей

В 2024 году Московская область уже заключила в общей сложности девять соглашений о реализации инвестиционных проектов на земле, предоставленной по упрощенной процедуре — без проведения торгов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«С начала года инвестиционным блоком правительства Московской области заключено девять соглашений. Инвестиции в рамках этих проектов составляют 7,1 млрд рублей, а их реализация позволит создать в регионе более 320 новых рабочих мест. Каждого инвестора сопровождает персональный менеджер Мининвеста в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Так, например, в г. о. Бронницы компания «Агрос» реализует проект по строительству гостиничного комплекса. Под реализацию проекта инвестором получен муниципальный земельный участок без проведения торгов. Инвестиции в проект оцениваются в 195 млн рублей, его реализация позволит создать в округе 30 новых рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

В соответствии с условиями передачи земельного участка в аренду без проведения торгов, инвестор получает право выкупить землю после выполнения своих инвестиционных обязательств. Сумма выкупа составит 15% от кадастровой стоимости участка.

Инвестор может выбрать доступную локацию для реализации своего проекта на инвестиционной карте Подмосковья, здесь же можно подать заявку на получение площадки.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.