Иностранный бизнес сможет вернуться в Россию только на новых условиях

13 мая Владимир Путин на встрече с участниками «Деловой России» заявил, что иностранные компании, ушедшие из России в 2022 году под давлением западных правительств, начали проявлять интерес к возвращению. Однако теперь доступ к российскому рынку возможен лишь по новым правилам, сообщает «ФедералПресс» .

Президент подчеркнул, что простого извинения за прежние действия недостаточно. По его словам, диалог возможен лишь с теми, кто ведет себя честно и готов действовать в интересах России.

«Если компании выгодны нашей экономике — нужно пускать. Нет выгоды — значит, нужно найти тысячу причин, чтобы не пускать», — отметил он.

Среди новых условий — обязательная локализация производства, уплата налогов в России, прозрачная структура собственников, а также инвестиции в экономику страны. Продажа активов возможна только с согласия российских властей.

Весной 2022 года российский рынок покинули такие гиганты, как McDonald’s, Coca-Cola, IKEA и Apple. Однако спрос на товары и услуги остался, и потребители быстро переключились на отечественные альтернативы. Например, McDonald’s был заменен на «Вкусно и точка», а вместо Coca-Cola появились новые бренды — от «Добрый Cola» до CoolCola.

Несмотря на санкционное давление, Россия остается привлекательным рынком: население свыше 140 миллионов человек, развитая торговля и устойчивый спрос делают страну по-прежнему интересной для бизнеса — но теперь уже на российских условиях.