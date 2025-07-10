Участник наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что рост инфляции в России за первую неделю июля на 0,79% — это скорее временное явление, он связан с индексацией тарифов ЖКХ, сообщает АБН24 .

«Одним из ключевых драйверов роста цен является увеличение тарифов на газ и электроэнергию для промышленных потребителей. В условиях санкционного давления „Газпром“ работает с убытками», — сказал эксперт.

По его словам, повышение тарифов на электроэнергию автоматически закладывается в цены на товары и услуги: именно это усиливает общее инфляционное давление.

При этом, инфляцию трудно рассчитывать при помощи традиционных инструментов денежно-кредитной политики. Повышение ключевой ставки может оказывать неограниченное влияние. Решающее значение имеет ситуация в энергетическом секторе.