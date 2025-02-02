Инфляция в России в XXI веке превысила 700%

С начала XXI века стоимость широкого спектра товаров и услуг, которые отслеживает Росстат, выросла в восемь раз, или на 700%. При этом среднегодовой прирост составил 9,1%, сообщает «Российская газета» .

Например, за рассматриваемый период курс доллара повысился в 3,4 раза (с 29 до 98 рублей), стоимость жилья — в 16 раз, а цена на пачку сигарет — в 27 раз.

Также с начала этого столетия стоимость сливочного масла увеличилась более чем в 17 раз: с 14 рублей за 200-граммовую упаковку до 244 рублей. Цены на молоко, водку, замороженную рыбу и говядину в среднем выросли примерно в 8 раз.

При этом не все товары и услуги в стране подорожали столь значительно. Так, цена на куриное мясо с 2001 года выросла всего в 4 раза — с 57 до 227 рублей за 1 кг, а стоимость десятка куриных яиц увеличилась в 6 раз — с 19 до 117 рублей.

Ранее стало известно, что в 39 регионах страны инфляция стала выше среднероссийского показателя в 9,5%, в то время как в 20 субъектах России рост цен превысил 10%.