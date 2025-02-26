«Инфляция для бедных» значительно опередила общую динамику роста цен

Специалисты центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) обновили оценку «инфляции для бедных», в индекс включены минимальный набор продовольствия (без животного масла, спиртного и некоторых продовольственных товаров), медикаменты, моющие средства, услуги ЖКХ (без гостиниц) и транспорта, сообщает «Коммерсант» .

Как считают аналитики, данный «косвенный социальный эффект от структурного компонента инфляции» в декабре прошлого года стал еще более негативным. На это повлияло увеличение цен на продовольствие, составляющее основу потребкорзины бедных россиян. Также этот показатель сильно опередил общую динамику инфляции.

По данным ЦМАКП, при общих темпах повышения цен порядка 10% в годовом выражении «инфляция для бедных» в последнем месяце минувшего года составляла примерно 16%. В январе этого года разрыв немного сократился, но все еще остался высоким.

«Догоняя» растущую инфляцию, власти РФ вынуждены повышать пенсии ускоренными темпами. В 2024 году потребцены повысились на 9,5%. С 1 января текущего года Соцфонд проиндексировал еще на 7,3% страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. Кроме того, президент Владимир Путин поручил к февралю проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции в 9,5%.

Как уточнили в ЦМАКП, ценовая доступность основных видов продовольствия по состоянию на конец прошлого года была более высокой, чем в предшествующие годы. Исключением, как и ранее, остаются яйца, картофель и яблоки.