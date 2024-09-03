Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,28%

По состоянию на 10:00 по Москве, индекс Московской биржи вырос до 2 552,32 пункта (+0,28%), а индекс РТС — до 893,36 пункта (+0,29%).

При этом уже к 10:24 индекс Мосбиржи снизился на 0,37%, до 2 535,53 пункта, а индекс РТС — до 887,49 пункта (-0,37%).

Накануне индекс Мосбиржи снизился на максимальное значение с сентября 2022 года. По итогам первых сентябрьских торгов он упал на 3,97%, до 2545,07 пункта. При этом ниже 2600 пунктов индекс в последний раз находился в мае прошлого года.