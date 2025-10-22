сегодня в 17:36

Индексация выплат и пособий с 1 февраля затронет 16 млн жителей России

С 1 февраля 2026 года будет проведена индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и других социальных пособий на 6,8%. Она затронет более 16 млн россиян, сообщает ТАСС .

Как рассказал глава Социального фонда России Сергей Чирков, соцвыплаты будут проиндексированы по уровню инфляции. Они вырастут на 6,8%. В итоге увеличение выплат коснется более 16 млн граждан РФ.

ЕДВ полагаются инвалидам, ветеранам боевых действий, в том числе участвующим в СВО, героям Советского Союза, героям РФ, гражданам, пострадавшим от радиации.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, каким категориям граждан проиндексируют выплаты в 2026 году. Пенсии вырастут на 7,6% с 1 января.

