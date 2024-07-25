Индекс промышленного производства в Подмосковье вырос на 12,2%

С января по июнь 2024 года индекс промышленного производства в Московской области вырос на 12,2% по сравнению аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба Мосстата.

Индекс обрабатывающего производства составил 112,7%, добычи полезных ископаемых — 108,6%, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 107,1%, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха — 107,0%.

По итогам I полугодия 2024 года предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов, выросло на 31,6%, а сбор и обработка сточных вод — на 11,3%. Кроме того, на 12,9% увеличилось производство, передача и распределение электроэнергии.

За отчетный период производство кожи и изделий из кожи увеличилось на 53,5%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 42,0%, резиновых и пластмассовых изделий — на 35,6%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций <...>, мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.

В Подмосковье работает министерство инвестиций, промышленности и науки. Оно является центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в инвестиционной и инновационной сферах, в формировании и реализации промышленной политики, определении приоритетных направлений развития науки и технологий, привлечении частных инвестиций и т. д.