Индекс Мосбиржи вырос после заявлений участников делегаций России и Украины

После того, как представители российской и украинской делегаций сделали заявления по итогам переговоров в Стамбуле, отечественный рынок акций перешел к росту, сообщает РИА Новости .

По состоянию на 16:41 по московскому времени индекс Мосбиржи рос на 0,84% относительно предыдущего закрытия, составив 2 863,85 пункта. За минуты до этого он рос всего на 1%.

Причем до того, как РФ и Украина дали комментарии по итогам переговоров, индекс снижался на 2%. После новостей о завершении встречи он рухнул ниже отметки в 2,8 тыс. пунктов.

Таким образом, российскому рынку акций удалось отыграть 3% от нижнего пика, который был продемонстрирован после завершения переговоров РФ и Украины в пятницу.

16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. Стороны договорились подробно представить свое видение возможного прекращения огня в будущем.