Индекс Мосбиржи рухнул после переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

Индекс Мосбиржи начал резко падать после завершения переговоров России и США в Саудовской Аравии. На 15:16 по московскому времени индикатор опустился до 3261,81 пункта, потеряв 1,41%, сообщает РБК .

Всего за несколько минут до начала переговоров индекс находился на уровне 3333,38 пункта. Он прибавлял 0,75%. Российский рынок пессимистично отреагировал на происходящее на политической арене.

Переговоры между делегациями России и США состоялись 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что «разговор был серьезным». Переговоры длились 4,5 часа. Во время мероприятия стороны обсудили все вопросы, которые их интересовали.

Ранее Ушаков отметил, что РФ и США готовят отдельные команды к переговорам по Украине. Они скоро начнут контактировать.