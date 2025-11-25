Индекс холодца: насколько подорожало это новогоднее блюдо за год

Эксперт Борисова: стоимость домашнего холодца выросла на 13,07% за год

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова рассказала, как изменилась стоимость домашнего холодца к Новому году, сообщает Life.ru .

Цена праздничного блюда увеличилась на 13,07% за год и теперь составляет около 1719,8 рубля за порцию весом почти 6,6 кг.

По словам эксперта, формула расчета базируется на традиционном рецепте: говяжьи ножки, голяшки и мякоть в сочетании с овощами, специями и желатином.

Цена на говяжью мякоть выросла на 14,8% в период с ноября 2024 года по октябрь 2025 года, голяшки подорожали на 14,1%, а соль — на 7,8%.

Стоимость лука снизилась на 18,1%, моркови — на 7,2%, а чеснока — на 6%.

Цена желатина была скорректирована с учетом ожидаемой инфляции 2025 года в размере 7,7%, поскольку официальные статистические данные о его стоимости отсутствуют.

«При приготовлении холодца следует помнить, что его вкус определяется свежестью продуктов. Поэтому приобретать мясо следует перед приготовлением, за несколько дней до Нового года преимущественно в проверенных местах», — заключила Борисова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.