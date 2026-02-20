Импорт под грифом секретно: ФТС перестала публиковать данные по внешней торговле

Ведомство теперь не раскрывает данные об объемах экспорта и импорта в разрезе ключевых торговых партнеров — стран ЕС, государств СНГ и других важных направлений.

При этом ранее на сайте ФТС регулярно публиковались сводки с подробной разбивкой по странам и объемам поставок. В самом ведомстве комментировать причины приостановки данных отказались.

Предприниматели уже столкнулись с последствиями такой закрытости. Отсутствие полной картины рынка усложняет прогнозирование поставок и ценообразование. Снижение прозрачности может привести и к большему разбросу цен, потому что компаниям сложно оценивать обоснованность подорожания товаров.

