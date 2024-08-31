IGU: Россия сохранила лидерство по экспорту газа в 2023 году

Европа по-прежнему остается крупнейшим потребителем российского СПГ, несмотря на санкции. По информации Международного газового союза (IGU), Россия сохранила лидерство по экспорту газа в 2023 году, сообщает РИА Новости .

На четвертом месте по продажам СПГ — Норвегия (120 млрд куб. м газа), на третьем — США (127 млрд куб. м газа), на втором — Катар (128 млрд куб. м газа). Россия стала абсолютным лидером в экспорте — 139 млрд куб. м газа.

Более того, по подсчетам «Газпрома», с января по август прокачка газа по трубопроводу «Сила Сибири» прибавила 37%. Также, по словам главы корпорации Алексея Миллера, российский метан пойдет в Китай и по дальневосточному маршруту. Еще РФ начала поставки в Киргизию и Узбекистан.

Ранее компания «Газпром» установила новый абсолютный исторический рекорд по летним суточным поставкам из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России, достигнув отметки в 700,4 млн кубических метров газа.