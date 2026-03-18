Игорь Юшков оценил последствия углеродных платежей для бизнеса

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что внедрение углеродных платежей увеличивает издержки производителей и отражается на ценах для потребителей, сообщает АБН24 .

Россия внедряет климатические механизмы, разработанные в иных экономических условиях. По словам Игоря Юшкова, система платы за углерод была заимствована из Европы, где ее изначально продвигали как способ сократить выбросы парниковых газов.

«Сама идея платы за углерод во многом является заимствованной... традиционная энергетика искусственно удорожается через дополнительные платежи за выбросы», — пояснил эксперт.

Он отметил, что для европейских стран такая модель связана с задачей снизить зависимость от импорта топлива и поддержать возобновляемую энергетику, которая дороже традиционной генерации.

«Экономическая логика при этом остается неизменной: любые дополнительные издержки производителей неизбежно закладываются в цену продукции», — подчеркнул Юшков.

По его словам, рост затрат в металлургии или энергетике отражается на стоимости строительства и, в конечном итоге, на цене жилья. Отдельно эксперт указал на углеродный пограничный механизм Евросоюза, который обязывает учитывать «углеродный след» импортируемых товаров.

«Климатическая политика становится не только инструментом экологического регулирования, но и элементом экономической конкуренции и протекционизма», — заключил он.

