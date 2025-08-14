Hyundai подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Заявки охватывают широкий спектр товаров и услуг, включая автомобили (в том числе электрические и беспилотные), автозапчасти, навигационные и телекоммуникационные услуги, а также финансовые услуги, связанные с автотранспортом.

Ранее Hyundai владел заводом в Санкт-Петербурге, который производил популярные модели Solaris, Creta и Kia Rio. Однако в марте 2022 года компания приостановила работу предприятия из-за проблем с поставками комплектующих. Позже завод перешел под контроль российской компании «Арт-финанс».

Эксперты отмечают, что подача заявок на товарные знаки не обязательно означает скорое возобновление продаж, но может быть стратегическим шагом для защиты бренда и возможного возвращения в будущем. В Hyundai пока не прокомментировали свои планы относительно российского рынка.