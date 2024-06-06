сегодня в 17:40

Губернатор: в Подмосковье создали новый стандарт для индустриальных парков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе появился новый стандарт для индустриальных парков. Уже есть значительное число заявок от представителей бизнеса на организацию производства в таких парках.

«Мы ввели новый норматив, новый стандарт строительства индустриального парка. На 100 га вы увидите производственные готовые мощности, подведенные коммуникации ко всем 100 га. Плюс обязательно будет колледж, где предприятия будут готовить специалистов», — сказал он в интервью каналу «Россия 24».

По словам Воробьева, в колледже будут давать все необходимые компетенции.

«Вот в такой комбинации мы уже имеем заметное количество заявок от отечественного бизнеса и от наших партнеров зарубежных на организацию производства там», — отметил глава региона.

В индустриальном парке также будут обеспечены места для проживания.