Губернатор Подмосковья: мы активно работаем с Китаем и Узбекистаном

«У нас большое представительство (инвесторов — ред.) из Китая, наших партнеров. И первую часть дня (в четверг на ПМЭФ — ред.) мы с ними говорили о новых производствах, это и роботы, и банкоматы, все, что связано с контейнерами, перевозками, рефрижераторные в том числе контейнеры будут производиться в Московской области», — сказал Воробьев в интервью «России 24».

Он добавил, что Подмосковье также активно взаимодействует с инвесторами из Узбекистана.

«Ну, и отечественный бизнес также присутствует. Есть белорусское предприятие, которое нас радует, и мы очень надеемся, что завод по машинам будет также у нас вскоре», — отметил Воробьев.