Губернатор Кузбасса посетил региональные сельскохозяйственные ярмарки

В Кемерове и Новокузнецке сегодня проходят сельскохозяйственные ярмарки. Губернатор Кузбасса Илья Середюк лично посетил торговые ряды и ознакомился с представленным ассортиментом, сообщает Сiбдепо .

«Все свежее, красивое, вкусное. Взял продукты и себе к столу, вечером попробую», — написал глава региона в своих соцсетях.

На видео видно, как Илья Середюк выбирает мясную вырезку. Продавец сообщил, что килограмм говядины стоит 700 рублей. Жители Кузбасса в социальных сетях выразили недовольство по поводу указанной цены.

«Такая цена (700) исключительно для губернатора. Через 10 минут для обычного покупателя была озвучена цена 900», «Видно продали по дешевке, а так 900 и выше. Надо было поехать и рядом с ним к палатке с говядиной встать. Эх. Поздравляю вас с покупкой», — отметили пользователи.

Корреспондент решил проверить достоверность этой информации. Возле палатки со свежим мясом образовалась очередь. Цена на свиную вырезку начиналась от 250 рублей за килограмм, а стоимость килограмма говяжьей вырезки у того же продавца, у которого покупал Илья Середюк, составляла 700 рублей.

Внешне мясо выглядело свежим и было представлено в широком ассортименте — на любой вкус, цвет и кошелек.