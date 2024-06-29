Группа СУЭК продала структурам РФ энергетические и логистические подразделения

В рамках комплексной реструктуризации деятельности группа СУЭК продала энергетические и логистические предприятия российским структурам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом пока не уточняется, кто именно стал владельцем двух крупных подразделений СУЭК.

«В рамках комплексной реструктуризации профиля деятельности, Группа СУЭК продала энергетические и логистические подразделения (ООО „Сибирская генерирующая компания“ — СГК, АО „Национальная транспортная компания“ — НТК, соответственно). Покупателями компаний выступили российские структуры», — сообщает компания.

В СУЭК также отметили, что случившиеся изменения никак не отразятся на работе компании, которая продолжит выполнять все обязательства перед потребителями и партнерами в полном объеме.