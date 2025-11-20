Грэм*: Трамп одобрил решение по 500% пошлинам против РФ и ее партнеров

Сенатор США Линдси Грэм* сказал, что американский президент Дональд Трамп одобрил законопроект о санкциях в отношении РФ, в рамках которого против страны и ее торговых партнеров могут ввести 500% пошлины. Политик попросил главу республиканского большинства в сенате Джона Тьюна внести его на рассмотрение, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

18 ноября сенатор от Республиканской партии Грэм* сказал, что ожидаются продвижения по вопросу законопроекта о полномочиях Трампа по принятию санкций после того, как глава США заявил, что одобряет инициативу.

Парламентарий добавил, что играл с лидером Соединенных Штатов в гольф 16 ноября. Тогда Трамп якобы сказал Тьюну, чтобы он внес законопроект на рассмотрение.

Грэм* отметил, что Белый дом примерно два часа назад отправил ему заявление об одобрении законопроекта. До этого Трамп говорил, что ему нравится инициатива законодателей. При этом он считает, что все сотрудничающие с Россией государства должны оказаться под ограничениями.

Законопроект о санкциях предусматривает вторичные санкции против торговых партнеров РФ. Парламентарии предлагают ввести пошлины в размере 500% на импорт в Соединенные Штаты из государств, приобретающих у РФ нефть, уран, газ и иные товары.

*Линдси Грэм внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

