Гранты и кредиты: в Еврокомиссии рассказали о финансовой помощи Украине

Урсула фон дер Ляйен: у нас есть три способа финансирования Украины

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас в организации видят три способа финансирования Украины: гранты от ЕС, кредиты с финансовых рынков и российские замороженные активы, сообщает «Царьград» .

«Три основных подхода: поддержка, финансируемая странами-участницами через гранты, кредит, <…> источником которого станет заимствование (ЕС – ред.) на финансовых рынках, или кредит (опирающийся на замороженные российские активы – ред.)», — сказала она.

По ее словам, деньги, полученные от замороженных активов, могут послужить обеспечением, если Еврокомиссия прибегнет к праву требования компенсации убытков при предоставлении займов Украине.

Ранее Еврокомиссия установила долгосрочный проект бюджета Евросоюза — 2 триллиона евро. В Австрии и Швеции выразили сомнения в связи с озабоченностью по поводу его возможного влияния на экономику региона.

