ГПБ повысил приветственную ставку по накопительному счету до 24% годовых

С 19 ноября Газпромбанк увеличивает процентную ставку по накопительному счету, предоставляемому новым клиентам, до 24% годовых, сообщает РБК .

Для новых клиентов, открывающих накопительный счет, предусмотрена приветственная надбавка до 24% годовых в течение первых двух месяцев после его открытия. Максимальная сумма остатка для начисления процентов составляет 1,5 млн рублей.

Для уже открывших счет клиентов условия не меняются, максимальная приветственная надбавка составляет 23%.

Базовая процентная ставка по счёту осталась неизменной — 10% годовых. Текущие клиенты могут увеличить ставку через услуги «ГПБ Мобайл». При подключении «Зарплатного проекта» ставка увеличивается на 0,3 пункта, при остатке от 30 до 100 тыс. рублей — на 1 пункт, при остатке свыше 100 тыс. рублей — на 3 пункта.

Кроме того, с 1 декабря надбавка за остаток по карте увеличивается до 8–8,5 пунктов, однако она не суммируется с приветственной ставкой.

Ранее стало известно, что Центробанк России отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам с 1 января. Всему виной ряд крупных банков, некорректно рассчитывающих полную стоимость кредита по своим картам.