ГП хочет обернуть имущество АО «Облкоммунэнерго» в счет государства

Генеральная прокуратура (ГП) России подала иск об обращении в счет государства имущества генерального директора АО «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова, сообщает ТАСС .

Генпрокуратура инициировала новый судебный процесс, целью которого является передача активов уральских предприятий в собственность России.

В числе лиц, привлеченных к делу в качестве ответчиков, значатся Артем Биков, ранее занимавший должность советника у экс-главы РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса, его бизнес-партнер Алексей Бобров и Дмитрий Буданов, возглавляющий АО «Облкоммунэнерго».

Согласно судебным документам, ответчиками также выступают: Александр Белоконев, Елена Белоусова, Анастасия Бокарева, Ирина Демидович, Павел Елин, Юрий Елин, Василий Корнев, Татьяна Мартынова, ООО «Базфорс», ООО «Предприятие проектного финансирования», ООО «ТЭА», Юрий Туктаров, Лерий Цветков, Олег Чемезов и Татьяна Черных. Инициатором иска выступает Генеральный прокурор РФ, действующий в защиту государственных интересов. Предметом спора являются имущественные права.

В качестве третьих сторон в материалах дела фигурируют в том числе АО «Водный союз», АО «Ямалкоммунэнерго», АО «Горэлектросеть», АО «КБ Агропромкредит», АО «НФП „Профессиональный“, АО „ЭК восток“, АО „ЮТЭК“ и ООО „Ярко“, а также еще восемь компаний.

Предварительное слушание по данному делу назначено на 11 ноября.

