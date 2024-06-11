Госконтракты с другими регионами принесут столичным заказчикам 138 млрд рублей

В период с января по май текущего года московские заказчики совершили закупки у поставщиков из других регионов на 138 млрд рублей. Об этом сообщила заммэра москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Московские заказчики приобретают товары, работы и услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд у поставщиков не только из столицы, но и из многих других субъектов Российской Федерации. Объем госзаказа у регионов постоянно растет: только за первые пять месяцев этого года он составил 138,1 млрд рублей», — рассказала Мария Багреева.

По словам заммэра, на закупки у региональных поставщиков с начала года приходилась пятая часть всего госзаказа в Москве. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем таких процедур вырос на 15%, а в последние 5 лет — почти в три раза.

«Основная доля закупок приходится на поставщиков из Московской области: их объем за пять месяцев составил 68,4 млрд рублей. Предприниматели из Санкт-Петербурга подписали контракты на 21 миллиард рублей. Далее следуют компании из Краснодарского края с объемом закупок на 1,7 млрд рублей, поставщики из Новосибирской и Свердловской областей, заключившие с Москвой сделки на 1,3 и 1,1 млрд рублей соответственно», — рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Больше четвертой части всего объема закупок у поставщиков в период с января по май текущего года пришлось на сделки, которые связаны с выполнением работ в строительстве сооружений, зданий, инженерных коммуникаций и дорог — 31,7 млрд рублей. На втором месте оказались поставки медтоваров — 27,2 млрд рублей. На приобретение элементов благоустройства приходится 5,8 млрд рублей, на работы по сохранению объектов культурного наследия — 3,9 млрд, а на закупки стройтоваров — 2,3 млрд.