Госдума в приоритете рассмотрит допповышение пенсий военным

Новый законопроект об увеличении пенсионных выплат для военных пенсионеров поступил в профильные комитеты Госдумы РФ. Документ, направленный правительством, предполагает индексацию пенсий в соответствии с реальным уровнем инфляции, его рассмотрят в приоритетном порядке, об этом сообщается на официальном сайте Думы.

«Проиндексировать пенсии военным поручил президент Российской Федерации Владимир Путин. Важно, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года», — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

Государственная дума намерена рассмотреть данную инициативу в первоочередном порядке, чтобы ускорить процесс повышения выплат для пенсионеров силовых структур и военнослужащих. Согласно предложенным изменениям, к ранее утвержденной индексации в 5,1% добавится дополнительное повышение на 4,4%.

Такое решение было принято во исполнение поручения президента страны и затронет не только военных пенсионеров, но и лиц, приравненных к ним по пенсионному обеспечению, включая сотрудников правоохранительных органов.

Володин заявил о необходимости оказать поддержку ветеранам правоохранительных органов и военнослужащим, которые на протяжении долгих лет стояли на страже общественного порядка и национальной безопасности.

Ранее депутат ГД РФ от «Единой России» Никита Чаплин рассказал, что в ближайшие 3 года российские пенсионеры увидят значительное повышение своих пособий.