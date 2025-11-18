Госдума РФ приняла во II чтении законопроект о повышении НДС до 22%

Госдума одобрила во II чтении законопроект о пересмотре НДС. С 1 января 2026 года ставку поднимут с 20% до 22%, сообщает РИА Новости .

При этом льготная ставка в 10% сохранится для всех социально значимых товаров. К ним относятся продукты питания, лекарства, товары для детей и т. д. Из списка подобных товаров во II чтении были исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира.

В то же время Госдума одобрила во II чтении законопроект о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. С 2026 года он будет снижен до 20 млн рублей, с 2027 года — до 15 млн рублей, с 2028 года — до 10 млн рублей.

Также, согласно документу, отменяется освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт.

20 ноября пройдет III чтение.

Ранее ЦБ выступил против введения НДС на операции с банковскими картами. Регулятор опасался роста цен на банковские продукты.

