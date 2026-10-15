«Гофромир» запустил в Солнечногорске линию по выпуску пузырьковой пленки

Группа компаний «Гофромир» начала выпуск воздушно-пузырьковой пленки Big Bubble с увеличенными пузырьками на производстве в Солнечногорске. Мощность новой линии при полной загрузке составит до 3,5 млн кв. м в месяц, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Пленка Big Bubble предназначена для защиты тяжелых и крупногабаритных грузов при хранении и перевозке. Диаметр пузырьков составляет 30 мм, высота — 10 мм против 10 и 4 мм у стандартной пленки. Увеличенный объем воздуха позволяет в ряде случаев заменить несколько слоев обычного материала одним.

Линия оснащена тремя сменными формовочными валами: для Big Bubble и стандартной пленки с пузырьками диаметром 10 мм и шириной полотна 1,5 и 1,2 м. Плотность двухслойной пленки составляет 100–300 г/кв. м, трехслойной — 130–300 г/кв. м. Ширина рулонов — 30–150 см, длина намотки — до 50 м. По запросу добавляют антистатические компоненты для упаковки электроники и других чувствительных к разрядам товаров.

Материал используют для упаковки мебели, бытовой техники, произведений искусства, предметов интерьера, строительных и отделочных материалов, заполнения пустот в таре и прокладки товаров на паллетах. Руководитель цеха воздушно-пузырьковой пленки Алексей Шмалько пояснил, что Big Bubble дороже стандартной пленки, но меньший расход может сделать ее применение выгоднее.

Проект реализовали примерно за девять месяцев: шесть заняло изготовление оборудования в Китае, около полутора — доставка, еще месяц — пусконаладка. Линию обслуживают обученные действующие сотрудники, по два человека в смену. При росте загрузки штат расширят. Выход на полную мощность и круглосуточную работу позволит создать до 10 рабочих мест.

«ГК «Гофромир» работает в Подмосковье с 1999 года. Сегодня у компании две площадки — в Ногинске и Солнечногорске, где суммарно работают более 400 человек», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания выпускает гофроупаковку, воздушно-пузырьковую пленку и полиграфическую упаковку из картона — от разработки конструкции и дизайна до производства и поставки. Весь производственный брак перерабатывают и используют повторно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.