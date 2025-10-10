«Русский Стандарт»: в III кв 2025 г доллары обменивали в 2,7 раза чаще, чем евро

В III квартале текущего года 96% всех валютных конвертаций было отмечено в отделениях, а лишь 4% пришлось на онлайн-обмен. При этом офлайн-валютообмен лидировал по общей сумме конвертаций. В III квартале 2025 года, как и во II квартале, его доля составила 99%, а онлайна — лишь 1%, сообщили РИАМО в банке «Русский стандарт».

В III квартале 2025 года число операций с долларом оказалось в 2,7 раза больше, чем с евро, рассказали в кредитной организации.

На III квартал традиционно выпадает разгар сезона отпусков и путешествий в разные страны, во время которых традиционно повышен спрос на иностранную валюту у россиян. Как оказалось, с июля по сентябрь наличные доллары продавали и покупали с одинаковой активностью. На долю таких продаж и покупок пришлось по 50% от общего числа операций. В онлайне с долей в 59% также лидировали продажи долларов. Тогда как у безналичных покупок был 41% конвертаций.

Наличные евро в минувшем квартале также, как и доллары, чаще продавали, чем покупали — 58% против 42%, соответственно. В статистике операций с безналичными евро, напротив, лидировали покупки — 61% против 39% у продаж.

Средний чек конвертации долларов в III квартале 2025 года составил 552$, а евро — 498€.

Поддержку рублю продолжают оказывать ограниченный спрос на валюту и высокие ставки по рублевым депозитам. При этом общей неопределенности рынку добавляет геополитика, объясняет директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«В базовом сценарии мы полагаем, что проинфляционные риски остаются высокими, что отражается в достаточно жесткой риторике регулятора, и смягчение ДКП может идти более медленными темпами, чем ожидалось. Есть вероятность, что до конца 2025 года ключевая ставка может остаться на неизменном уровне. В базовом сценарии снижение ключевой ставки до конца года будет незначительным — на 100 б. п. (больший шаг снижения видится пока маловероятным)», — считает финансист.

По его словам, не стоит сбрасывать со счетов, что слишком крепкий рубль невыгоден для бюджета. Фундаментальным фактором, влияющим на курс рубля, остается экспортно-импортный баланс. К концу года он постепенно сдвигается в сторону импортеров при выпадающих экспортных доходах. Так что постепенное ослабление рубля уже заложено в ожиданиях рынка с выходом на уровни 90+ руб/долл к концу 2025 года. Прогнозируемый торговый диапазон на осень: доллар — 83-85, евро — 97-99, прогнозирует Тимошенко.

