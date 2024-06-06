Глава ЦБ Набиуллина: российская экономика должна быть открытой

Важным направлением развития на ближайшие 6 лет является обеспечение открытости экономики России, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ПЭМФ-2024.

«Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику с теми, кто на это готов», — подчеркнула она.

Глава ЦБ пояснила, что это означает. Прежде всего, нужно обеспечить работающую независимую систему расчетов и платежей, сопряженность депозитарных систем.

«Взаимное признание рейтингов, аудитоских заключений, страховых полисов — того, что связано с обеспечением открытости экономики. И это нужно делать и в двустороннем режиме, и через многосторонние форматы — БРИКС, ЕврАзЭС и так далее», — считает Набиуллина.

Петербургский международный экономический форум открылся 5 июня. Он продлится по 8 июня.