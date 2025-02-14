Глава ЦБ Набиуллина назвала «бессмыслицей» заморозку вкладов

У Банка России нет полномочий замораживать вклады граждан. Все разговоры об этом — «бессмыслица», заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС .

Регулятор не может замораживать вклады по законодательству. Более того, ЦБ не нуждается в соответствующих полномочиях, заявила Набиуллина.

Она считает, что все слухи о якобы заморозке вкладов — это «бессмыслица». Такой сценарий невозможен.

Ранее Набиуллина уже называла «бессмыслицей» слухи о заморозке банковских вкладов. По ее словам, такое развитие событий не обсуждается.

А позднее в пресс-службе регулятора и вовсе назвали данную идею «абсурдной», так как это стало бы грубейшим нарушением прав граждан и компаний.