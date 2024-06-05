Глава ТПП Подмосковья: изменения в налогообложении затронут только 3,2% граждан

По заявлению Минфина РФ и нормативным документам, размещенным в различных информационных системах, изменение налогов коснется только 3,2% работающих граждан, сообщил РИАМО президент союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Денис Французов.

Госдума планирует в весеннюю сессию принять налоговые поправки, чтобы налоговые изменения вступили в силу с 1 января следующего года. Предлагается следующая прогрессивная шкала по НДФЛ по уровню годовых доходов: от 2,4 до 5 млн рублей — 15%, от 5 до 20 млн рублей — 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%.

«Сейчас уже понятно, что при разработке параметров реформы в первую очередь рассматривался вопрос того, как и кого коснется прогрессивная шкала налогообложения», — сказал Французов.

Он отметил важность того, что государство очень четко реагирует на запрос по социальной справедливости.

«Я считаю, что те, кто получает хорошую зарплату при тех условиях, которые сейчас озвучены, будут немного больше отдавать на развитие различных направлений, как правило социальных, своему государству, разделяя с ним задачи и условия развития», — отметил президент союза.