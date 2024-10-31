Глава Total заявил о застрявших на счетах НОВАТЭКа 2 млрд долларов дивидендов
Глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне сообщил, что компания не может вывести из РФ порядка 1,5–2 млрд долларов, полагающихся ей в качестве дивидендных выплат от участия в акционерном капитале НОВАТЭКа и совместных с ним предприятиях, пишет РБК.
Он отметил, что это примерная оценка на конец года. По его словам, большая часть средств хранится на счетах НОВАТЭКа.
При этом часть застрявших средств приходится на дивиденды от проекта «Ямал СПГ», в котором у TotalEnergies 20%.
Ранее сообщалось, что совет директоров крупнейшего в РФ независимого производителя природного газа ПАО «Новатэк» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за прошлый год в размере 44,09 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов составит 133,8 млрд рублей.