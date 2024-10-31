Глава Total заявил о застрявших на счетах НОВАТЭКа 2 млрд долларов дивидендов

Глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне сообщил, что компания не может вывести из РФ порядка 1,5–2 млрд долларов, полагающихся ей в качестве дивидендных выплат от участия в акционерном капитале НОВАТЭКа и совместных с ним предприятиях, пишет РБК .

Он отметил, что это примерная оценка на конец года. По его словам, большая часть средств хранится на счетах НОВАТЭКа.

При этом часть застрявших средств приходится на дивиденды от проекта «Ямал СПГ», в котором у TotalEnergies 20%.

Ранее сообщалось, что совет директоров крупнейшего в РФ независимого производителя природного газа ПАО «Новатэк» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за прошлый год в размере 44,09 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов составит 133,8 млрд рублей.