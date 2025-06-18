Глава «Ростелекома»: западным IT-компаниям нельзя дать возможность вернуться в РФ

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заявил, что западным производителям высокотехнологичной отрасли нельзя давать возможность вернуться в Россию.

«Наш взгляд на сегодняшний день такой: ни европейские, ни американские компании, ни разработчиков программного обеспечения, ни оборудования на наш рынок пускать нельзя. Им дорога должна быть просто закрыта», — сказал Осеевский.

При этом он допустил приход в Россию крупных китайских корпораций, производящих высокотехнологичное оборудование.

Осеевский считает, что рынок внутри страны поделится на две части: на госсегмент, действующий по правилам импортозамещения, и на второй — частный, который будет выбирать по принципу цена-качество.

ПМЭФ — это одно из самых известных и значимых мировых событий. В 2025 году он проходит с 18 по 21 июня. С 2006 года мероприятие проводится при участии президента РФ.