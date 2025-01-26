Глава Rheinmetall Паппергер призвал Европу создавать крупные оборонные концерны

Глава правления немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что на территории Европы необходимо создавать крупные оборонные корпорации с оборотом около 40 млрд евро в год, сообщает РБК .

«В Европе должны быть созданы крупные оборонные компании с оборотом порядка 40 миллиардов евро», — заявил Паппергер в интервью журналу Der Spiegel.

Председатель Rheinmetall добавил, что в среднесрочной перспективе ожидается рост объема продаж концерна до 20–25 млрд евро. Однако этого недостаточно для того, чтобы составить конкуренцию оборонным компаниям Соединенных Штатов.

В октябре прошлого года Армин Паппергер заявил, что на Украине начал работу первый из четырех в стране оборонный завод Rheinmetall. При этом глава концерна не уточнил, где именно находится предприятие. По его словам, немецкая компания владеет 51% акций предприятия.