Глава РФПИ озвучил аргументы для снижения ключевой ставки

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что он надеется на снижение ключевой ставки, несмотря на то, что многие ожидают сохранения жесткой политики ЦБ, сообщает РБК .

По словам Дмитриева, для дальнейшего развития и роста российского бизнеса, чтобы инвестиции вкладывались в реальный сектор экономики, важна ключевая ставка Центробанка.

«Многие ожидают ее повышения. Мы как раз надеемся на ее возможное снижение. Это значимо поможет, чтобы инвестиции направлялись в реальный сектор экономики, а не просто размещались в различные финансовые инструменты», — отметил он.

Гендиректор РФПИ выразил надежду, что снижение ставки произойдет в ближайшей перспективе. На это надеются и портфельные компании.

Дмитриев уточнил, что если ставка выше, чем рентабельность бизнеса реального сектора, то он мало интересен инвесторам для вложений.