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Глава РФПИ Дмитриев: нефтяные компании из США могут вернуться в Россию

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что американские нефтяные компании могут вернуться в Россию в какой-то момент, сообщает РИА Новости .

Об этом Дмитриев сказал Дмитриев в комментарии NYT.

Переговоры делегаций РФ и США проходят в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Были заявлены темы восстановления комплекса отношений двух стран и достижение договоренности о начале переговоров по украинскому конфликту.

Ранее Дмитриев назвал переговоры очень важными для решения глобальных задач. По его мнению, России и Соединенным Штатам следует определить совместные экономические пути.