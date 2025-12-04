Глава Раменского округа посетил производство косметики и обсудил развитие предприятия

Глава Раменского округа Эдуард Малышев в ходе рабочей поездки осмотрел производственный комплекс компании «РеалКосметикс» и обсудил с руководством вопросы развития и расширения производства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках визита Эдуард Малышев посетил цеха компании АО «РеалКосметикс», которая с 2010 года выпускает косметическую продукцию. Директор по производству Вячеслав Путилов рассказал о технологиях и многоступенчатой системе контроля качества, обеспечивающей соответствие продукции высоким стандартам.

На предприятии ведется научно-исследовательская работа и разрабатываются уникальные рецептуры. Производственные мощности позволяют выпускать свыше 2 млн единиц продукции в месяц. Компания продолжает внедрять новые продукты под собственными торговыми марками «RCS», «Organic Labs» и выпускает косметические средства для малышей и взрослых.

С директором «РеалКосметикс» Егором Сергеевым глава округа обсудил перспективы развития, расширения ассортимента и экспортного потенциала. По словам администрации, такие предприятия способствуют созданию рабочих мест и развитию экономики региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в регионе крупное производство, на котором каждый год будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем. Производственный корпус открыли на заводе «Арсенал», который входит в структуру ГК «Промтех».

«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение. Спасибо вам большое», — сказал глава региона.