Глава Лосино-Петровского встретился с руководством производства ООО «АМС Кемикал»

Глава округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав встретился с учредителем и директором производства ООО «АМС Кемикал» в Лосино-Петровском. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь изготавливают профессиональные и бытовые моющие и чистящие средства. Это хорошо известные торговые марки «Золушка», «Мega», «Denish». На предприятии трудятся более 200 человек, основная часть их — жители нашего округа.

Ознакомились с линейкой продукции. Сегодня она ничем не уступает импортной, а по многим показателям ее превосходит, в частности она финансово доступнее. В условиях растущего спроса на отечественные товары «АМС Кемикал» обеспечивает бесперебойные поставки продукции и регулярно пополняет ассортимент новинками.

Руководство компании обратилось с просьбой к главе округа Лосино-Петровский оказать содействие в продвижении их продукции на российском рынке. Кроме того, есть запрос на подключение водоснабжения к областному водоканалу — ГУП МО «МосОблВодоканал». Все вопросы взяты под личный контроль главы округа Лосино-Петровский.

«Развитие бизнеса на территории нашего городского округа — приоритетная задача. Мы с командой понимаем всю важность этой работы для экономического благополучия и социальной стабильности Лосино-Петровского», — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.

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