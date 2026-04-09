Глава Клина посетил стекольный завод и обсудил модернизацию

Глава городского округа Клин Василий Власов 7 апреля посетил производственную площадку Клинского стекольного завода, где обсудил с руководством текущую работу и планы модернизации. В округе готовят запуск новой линии с магнетронным напылением, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с генеральным директором Сергеем Сретинским глава округа осмотрел производство и обсудил развитие предприятия. Завод ежегодно выпускает более 500 тыс. тонн стекломассы и остается одним из ключевых работодателей округа. Здесь работают свыше 800 человек, а продукция используется в строительстве и автомобильной промышленности.

В июле начнется монтаж новой линии с магнетронным напылением. Оборудование позволит производить стекло длиной до 12 метров с тройным серебряным покрытием, что повысит его эксплуатационные характеристики. Запуск линии намечен до конца 2026 года. Проект создаст более 130 новых рабочих мест.

«Проект создаст в округе более 130 новых рабочих мест. Будем и дальше сопровождать предприятие и помогать в получении всех предусмотренных мер поддержки», — отметил Василий Власов.

Генеральный директор Сергей Сретинский подчеркнул, что на предприятии установят самый современный магнетрон.

«Это нано-технологии, которые позволяют придать стеклу дополнительные свойства», — пояснил он.

Сейчас завод выпускает полированное бесцветное стекло, просветленное Crystalvision, солнцезащитное и энергоэффективное стекло с магнетронным покрытием. Новая линия расширит ассортимент и повысит технологичность продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.