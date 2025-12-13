Глава Евросовета Кошта: активы РФ останутся замороженными до выплат Киеву

сегодня в 07:30

Совет Евросоюза постановил заблокировать активы РФ до окончания конфликта и «выплат компенсации Украине». Таким образом, решение принято без конкретных сроков действия, написал в Х глава Евросовета Антониу Кошта, сообщает ТАСС .

Политик отметил, что главы стран ЕС на встрече 23 октября сказали, что хотят заблокировать активы РФ до завершения конфликта. Еще одним условием была «полная компенсация ущерба».

По словам Кошты, соответствующее обещание было выполнено.

Вечером 12 декабря государства ЕС согласовали бессрочную заморозку удерживаемых в Европе активов Банка России. Таким образом пропало препятствие для использования средств для помощи Украине. Подобным образом заблокированы активы РФ на 210 млрд евро.

