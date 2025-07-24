Глава Домодедова посетила предприятие по производству рекламных материалов

В городском округе Домодедово находится одна из крупнейших в России компаний по созданию и производству рекламного и торгового оборудования, работы которой обеспечивают более 350 профессионалов на площади свыше 21 тысячи квадратных метров. Здесь изготавливаются витрины, стойки и рекламные стенды, доставляемые во множество торговых точек по стране, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа Евгения Хрусталева посетила предприятие, где сотрудники провели для нее экскурсию по производству и ответили на все вопросы.

На встрече также прошло награждение лучших сотрудников компании, которые получили благодарственные письма от главы округа.

Таким образом, производственный комплекс не только демонстрирует пример успешного сочетания современных технологий и профессионализма, но и активно взаимодействует с администрацией округа, что в свою очередь способствует росту экономики и созданию новых рабочих мест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.

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