Глава АРФГ Каганов рассказал, на чем россияне рискуют потерять деньги

Беспечность и излишняя доверчивость россиян мошенникам чреваты потерей денег. Также можно потерять финансы, по привычке залезая в долги ради покупки ненужных вещей, сообщил гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов.

«Шикарный отпуск за границей, торжества не по карману или смартфон последней модели — не суть важно. Если жить не по средствам, то останешься у разбитого корыта. Россия проходит период очень дорогих заемных денег», — сказал Каганов «Российской газете».

Как подчеркнул эксперт, поговорка о том, что долги сгорают в пламени инфляции, сегодня в РФ не работает, так как темпы роста цен большие, но проценты по кредитам еще выше.

Он отметил, что нельзя однозначный совет дать по покупке биткоина. Сильный рост цифровая валюта показала на новостях о победе Дональда Трампа на выборах в США и вероятных назначениях в правительство, так как у нового президента все люди в окружении — криптоэнтузиасты. Поэтому приобретать биткоин нужно было еще 5 ноября.

По его мнению, что будет дальше на крипторынке — пока никто не знает, хотя прогнозы есть разные, в том числе и до 1 млн долларов за один биткоин. Но ставки на политические события очень рискованны.