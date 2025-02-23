ГК «ЕТЕ»: будущее у валютного регулирования в России зависит от глобальных трендов

Будущее валютного регулирования в России будет зависеть от внутренних экономических условий, международных отношений и глобальных экономических трендов. Об этом РИАМО сообщил коммерческий директор ГК «ЕТЕ» Андрей Таблов.

Валютный контроль в России будет постепенно адаптироваться к сложной геополитической ситуации. Россия может внедрять новые механизмы валютного регулирования, такие как использование альтернативных валют и цифровых валют для международных расчетов. Это упростит платежи и позволит обойти санкционные барьеры стран-участников международной торговли.

«Введение валютных ограничений в нашей стране сказывается на международных торговых потоках и инвестициях в отечественные компании. Усиленный контроль над движением капитала и валютными операциями минимизирует риски для национальной экономики в условиях кризиса», — сказал Таблов.

По его словам, валютные ограничения Центробанка необходимы, чтобы стабилизировать курс рубля и предотвратить его колебания, защитить финансовые резервы и обеспечить экономическую безопасность страны.

Ранее стало известно, что Британия приготовила крупнейший пакет антироссийских санкций, об их содержании объявят 24 февраля.

Также в Евросоюзе объявили 16 пакет санкций против России. В него входят ограничения в работе ряда СМИ, банковской сфере и торговле.