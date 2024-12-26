Гипермаркеты «О’Кей» продадут менеджменту

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Команда менеджмента приобретает сеть магазинов «О’Кей». Она получит в управление активы, товарный знак, логистическую инфраструктуру, сообщает РБК .

Совет директоров «О’Кей групп» решил продать бизнес. Он считает, что «такое решение отвечает наилучшим интересам группы».

Сумма сделки не разглашается. Сначала продажа должна быть одобрена правкомиссией по инвестициям и ФАС.

Всего по состоянию на конец сентября у группы насчитывалось 77 гипермаркетов «О’Кей» в РФ. Отмечается, что магазины продолжать работать как обычно.

При этом «О’Кей групп» продолжит владеть сетью дискаунтеров «Да!».

Ранее стало известно, что американский инвестфонд продает «Outlet Village Пулково» за миллиарды рублей. Сделку завершат «в ближайшее время».