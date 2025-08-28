Гендиректор корпорации «Энергия» официально опроверг слухи о ее продаже

Генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Мальцев официально опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах продажи предприятия частному инвестору и своей предполагаемой отставке, пишет РИА Новости .

По словам Мальцева, корпорация продолжает работать в штатном режиме над ключевыми проектами — созданием нового космического корабля и разработкой Российской орбитальной станции.

«Появившаяся в СМИ информация о том, что ведутся обсуждения продажи предприятия, не соответствует действительности. Я, в свою очередь, не покидаю пост генерального директора и не собираюсь этого делать», — сказал Мальцев.

РКК «Энергия» стремится обеспечить стабильное развитие компании через налаживание регулярного цикла создания и выпуска как текущей, так и инновационной продукции. Предприятие делает ставку на ритмичность всех производственных процессов.